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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Рано или поздно мы возьмем Херсон и все остальное. И тогда у Путина спросят: "За что мы воевали, за что положили 50 тысяч?"

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Арестович: Как только россияне потерпят первое крупное поражение например, возврат Херсона, Мелитополя или любого города это [для них] катастрофа
Арестович: Как только россияне потерпят первое крупное поражение – например, возврат Херсона, Мелитополя или любого города – это [для них] катастрофа
Скриншот: 24 канал / YouTube

После освобождения Вооруженными силами Украины Херсона, Мелитополя и других крупных городов война начнет терять популярность в России, считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Весь российский общественный договор, вся эта истерия стоит только на том, что они постоянно наступают. И у них такой элемент мачизма и исключительности присутствия: "Ну мы же давим. С потерями, но давим же. Постепенно, по 100 метров в месяц, но додавим. Захватим рано или поздно". Как только они терпят первое крупное поражение – например, возврат Херсона, Мелитополя или любого города – это катастрофа. И российская оппозиция, и любой здравый человек говорит, что тренд перелома войны на непопулярную начнется, когда мы возьмем любой город. Потому что понятно: положили 50 тыс. убитыми, но ведь захватили. А когда "хохлы обратно захватили" – за что воевали, простите?" – сказал он.

Арестович выразил уверенность, что "рано или поздно мы все возьмем".

"За месяц – не скажу. За два – уже есть шансы [освободить Херсон]", – заявил советник главы ОПУ.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА рассказали 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, Херсонская область, Алексей Арестович, война России против Украины, деоккупация
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