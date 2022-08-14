Арестович: Рано или поздно мы возьмем Херсон и все остальное. И тогда у Путина спросят: "За что мы воевали, за что положили 50 тысяч?"

Арестович: Как только россияне потерпят первое крупное поражение – например, возврат Херсона, Мелитополя или любого города – это [для них] катастрофа Скриншот: 24 канал / YouTube

"Весь российский общественный договор, вся эта истерия стоит только на том, что они постоянно наступают. И у них такой элемент мачизма и исключительности присутствия: "Ну мы же давим. С потерями, но давим же. Постепенно, по 100 метров в месяц, но додавим. Захватим рано или поздно". Как только они терпят первое крупное поражение – например, возврат Херсона, Мелитополя или любого города – это катастрофа. И российская оппозиция, и любой здравый человек говорит, что тренд перелома войны на непопулярную начнется, когда мы возьмем любой город. Потому что понятно: положили 50 тыс. убитыми, но ведь захватили. А когда "хохлы обратно захватили" – за что воевали, простите?" – сказал он.

Арестович выразил уверенность, что "рано или поздно мы все возьмем".

"За месяц – не скажу. За два – уже есть шансы [освободить Херсон]", – заявил советник главы ОПУ.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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