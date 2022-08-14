Арестович: Это реально осознанная задача. Мы работаем на поражение РФ в Украине и на полное освобождение территории в границах 1991 года

Он отметил, что оккупанты хотят в этой войне добиться трех вещей: "Крым, Донбасс железно" и снятия санкций, чтобы можно было подготовиться и через несколько лет вновь напасть на Украину. Арестович уверен, что президент "никогда не пойдет" на это.

На вопрос Гордона, понимает ли Зеленский, что "украинский народ хочет только одного: выйти на границы 91-го года", советник главы ОП подчеркнул, что президент "поставил это своей целью и задачей".

"Другое дело, что как разумные люди мы понимаем, что минимум военным путем границы 24-го числа – дальше можно переговорами. Мы допускаем эту мысль. Но вопрос о полном освобождении территории даже не стоит. Это задача, которая совместно с партнерами осознана как реальная после всестороннего анализа. Это не красивая, символическая, проективная задача, а реально осознанная. И об этом было сказано: мы работаем на поражение Российской Федерации здесь, в Украине, и на полное освобождение территории", – сказал он.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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