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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Это реально осознанная задача. Мы работаем на поражение РФ в Украине и на полное освобождение территории в границах 1991 года

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Арестович о полном освобождении Украины: Это не красивая, символическая, проективная задача, а реально осознанная
Арестович о полном освобождении Украины: Это не красивая, символическая, проективная задача, а реально осознанная
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский "поставил своей целью и задачей" полное освобождение оккупированных территорий, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он отметил, что оккупанты хотят в этой войне добиться трех вещей: "Крым, Донбасс железно" и снятия санкций, чтобы можно было подготовиться и через несколько лет вновь напасть на Украину. Арестович уверен, что президент "никогда не пойдет" на это. 

На вопрос Гордона, понимает ли Зеленский, что "украинский народ хочет только одного: выйти на границы 91-го года", советник главы ОП подчеркнул, что президент "поставил это своей целью и задачей".

"Другое дело, что как разумные люди мы понимаем, что минимум военным путем границы 24-го числа – дальше можно переговорами. Мы допускаем эту мысль. Но вопрос о полном освобождении территории даже не стоит. Это задача, которая совместно с партнерами осознана как реальная после всестороннего анализа. Это не красивая, символическая, проективная задача, а реально осознанная. И об этом было сказано: мы работаем на поражение Российской Федерации здесь, в Украине, и на полное освобождение территории", – сказал он. 

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для Украины будет считаться победой откат России на позиции до 24 февраля, после чего следует "садиться за стол переговоров и договариваться о мире, прекращении войны и возвращении территорий".

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться". Украина предпочла бы провести деоккупацию невоенным путем, чтобы сохранить жизни людей, но "имеет дело с теми, с кем имеет", добавил Зеленский.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов прогнозировал в июне, что в августе наступит переломный момент в войне и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Алексей Арестович, Владимир Зеленский, война России против Украины, границы, деоккупация, контрнаступление
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