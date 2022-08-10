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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины

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Подоляк убежден, что война закончится победой Украины
Подоляк убежден, что война закончится победой Украины
Фото: president.gov.ua

Война, развязанная Россией, закончится победой Украины под управлением президента Владимира Зеленского, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "BBC News Україна", опубликованном 9 августа.

Подоляк напомнил, что во время военного положения выборы в Украине не могут быть проведены. Советник главы ОП не согласился с российским нарративом, который привел журналист "BBC News Україна"о том, что Украина будет "воевать до последнего украинца".

"Я думаю, воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Зеленский, если такой выбор будет диктовать ситуация, взять на себя ответственность, подписав акт об окончании войны не на условиях Украины, Подоляк заверил, что "такого выбора точно не будет".

Советник главы ОП назвал украинского лидера "абсолютно ответственным лицом" и заверил, что Зеленский будет "до конца эффективно управлять системой обороны Украины".

Он добавил, что руководство Украины будет пытаться минимизировать любые потери живой силы с украинской стороны за счет эффективной работы с партнерами страны для того, чтобы "механизировать войну" – чтобы было больше оружия и меньше человеческих потерь.

Подоляк отметил, что для Украины не имеет значения, кто будет управлять Россией на момент окончания войны. 

"У них вся политическая элита находится в немного неадекватном пропагандистском состоянии и нет разницы, кто из них будет преемником", – пояснил он.

Советник главы ОП считает, что как только Россия потерпит ряд существенных тактических поражений на поле боя, в РФ начнутся "конфликтные внутриэлитные процессы", которые смогут привести к другой конфигурации власти.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

Теги: Россия, Украина, оккупация, BBC, вторжение, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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