Подоляк: Воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины

Подоляк напомнил, что во время военного положения выборы в Украине не могут быть проведены. Советник главы ОП не согласился с российским нарративом, который привел журналист "BBC News Україна", о том, что Украина будет "воевать до последнего украинца".

"Я думаю, воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Зеленский, если такой выбор будет диктовать ситуация, взять на себя ответственность, подписав акт об окончании войны не на условиях Украины, Подоляк заверил, что "такого выбора точно не будет".

Советник главы ОП назвал украинского лидера "абсолютно ответственным лицом" и заверил, что Зеленский будет "до конца эффективно управлять системой обороны Украины".

Он добавил, что руководство Украины будет пытаться минимизировать любые потери живой силы с украинской стороны за счет эффективной работы с партнерами страны для того, чтобы "механизировать войну" – чтобы было больше оружия и меньше человеческих потерь.

Подоляк отметил, что для Украины не имеет значения, кто будет управлять Россией на момент окончания войны.

"У них вся политическая элита находится в немного неадекватном пропагандистском состоянии и нет разницы, кто из них будет преемником", – пояснил он.

Советник главы ОП считает, что как только Россия потерпит ряд существенных тактических поражений на поле боя, в РФ начнутся "конфликтные внутриэлитные процессы", которые смогут привести к другой конфигурации власти.