Зеленский: Готовим программы экономического восстановления нашего Крыма после его освобождения от оккупантов

Зеленский: Я знаю, что мы вернемся в Крым Фото: ЕРА

"Наше государство – родное для народов, чьи национальные культуры и стремления формировались в Крыму. Поэтому когда мы работаем для освобождения полуострова, мы боремся и за восстановление территориальной целостности нашего государства, и за возвращение дома коренным народам Украины. Я верю, что так будет. Я знаю, что мы вернемся в Крым", – сказал он.

Президент Украины поблагодарил партнеров и международные организации, которые помогают в этом.

По словам Зеленского, в нынешнем году "работа Крымской платформы будет не менее весома и представительна, чем в прошлом году, когда в Киеве состоялся первый ее саммит".

"Формат будет другим, но значение – еще большим. Готовим новые решения по защите и помощи в реализации прав коренных народов Украины. Готовим и программы экономического восстановления нашего Крыма после его освобождения от оккупантов", – объяснил он.