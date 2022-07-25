Очередной саммит "Крымская платформа" состоится в конце августа – Джапарова

Замминистра отметила, что саммит "Крымская платформа" планируется провести по поручению президента Украины 23 августа.

"Президент Украины поставил четкую задачу перед Министерством иностранных дел Украины организовать саммит. Мы его готовим. Саммит будет проведен онлайн", – отметила Джапарова.

Она также сообщила, что более подробную информацию о саммите и других мероприятиях в рамках Крымской платформы министерство озвучит позднее.

Контекст:

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".