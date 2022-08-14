Арестович: Может ли Путин двинуть кони? Такая разборка, которая по сути готовилась 400 лет, так просто не закончится

"По завершению военной составляющей – вполне возможно [встретиться]. Войны заканчиваются либо ничем. Как Япония и Россия в состоянии войны до сих пор. Либо заканчиваются переговорами. Тут вопрос: по какому сценарию пойдет? Может и двинуть [Путин кони], но это было бы слишком просто", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что вариант "двинет кони" – "слишком хорошо, чтобы быть правдой".

"К сожалению, история редко так работает. Конфликт такого масштаба, такая крутая разборка, которая, по сути, готовилась 400 лет, так просто не заканчивается. Это против мировой драматургии. Хотя всякое возможно. Но могу сказать, что тогда это будет очень неожиданный и быстрый конец войны сразу. Моментально. ...В течение двух дней", – объяснил Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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