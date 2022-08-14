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Арестович: Может ли Путин двинуть кони? Такая разборка, которая по сути готовилась 400 лет, так просто не закончится

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24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину
Фото: EPA

Если президент России Владимир Путин не "двинет кони", то его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна после завершения войны. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"По завершению военной составляющей – вполне возможно [встретиться]. Войны заканчиваются либо ничем. Как Япония и Россия в состоянии войны до сих пор. Либо заканчиваются переговорами. Тут вопрос: по какому сценарию пойдет? Может и двинуть [Путин кони], но это было бы слишком просто", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что вариант "двинет кони" – "слишком хорошо, чтобы быть правдой".

"К сожалению, история редко так работает. Конфликт такого масштаба, такая крутая разборка, которая, по сути, готовилась 400 лет, так просто не заканчивается. Это против мировой драматургии. Хотя всякое возможно. Но могу сказать, что тогда это будет очень неожиданный и быстрый конец войны сразу. Моментально. ...В течение двух дней", – объяснил Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для Украины будет считаться победой откат России на позиции до 24 февраля, после чего следует "садиться за стол переговоров и договариваться о мире, прекращении войны и возвращении территорий".

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться". Украина предпочла бы провести деоккупацию невоенным путем, чтобы сохранить жизни людей, но "имеет дело с теми, с кем имеет", добавил Зеленский.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов прогнозировал в июне, что в августе наступит переломный момент в войне и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, война, переговоры, вторжение, Алексей Арестович, советник, наступление, война России против Украины, конфликт, президент, деоккупация
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