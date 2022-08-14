Арестович: Худший сценарий этой войны – возня до следующего лета. Но по итогу мы все равно победим

"Я всегда оптимист... Худший сценарий, который я вижу, – это возня до следующего лета. Но по итогу мы все равно побеждаем. Я не верю в корейский вариант, не верю в стабилизацию фронта. Самый худший сценарий – это почему-то нам не удалось контрнаступление, мы стали в позиционную войну, постояли зиму в позиционке, получили за это время западное вооружение и военную технику, включая авиацию и более сложные комплексы", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что американский "ленд-лиз же еще не заработал".

"Он с 1 октября только заработает. И потом, весной, [Вооруженные силы Украины] вынесли их в одну калитку – и все", – заявил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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