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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Худший сценарий этой войны – возня до следующего лета. Но по итогу мы все равно победим

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Арестович подчеркнул, что еще не заработал ленд-лиз
Арестович подчеркнул, что еще не заработал ленд-лиз
Фото: radiosvoboda.org

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что он с оптимизмом смотрит на результат войны России против Украины.

"Я всегда оптимист... Худший сценарий, который я вижу, – это возня до следующего лета. Но по итогу мы все равно побеждаем. Я не верю в корейский вариант, не верю в стабилизацию фронта. Самый худший сценарий – это почему-то нам не удалось контрнаступление, мы стали в позиционную войну, постояли зиму в позиционке, получили за это время западное вооружение и военную технику, включая авиацию и более сложные комплексы", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что американский "ленд-лиз же еще не заработал".

"Он с 1 октября только заработает. И потом, весной, [Вооруженные силы Украины] вынесли их в одну калитку – и все", – заявил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов прогнозировал в июне, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.

По данным Генштаба ВСУ на 13 августа, Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 43,4 тыс. российских оккупантов (+200 за последние сутки).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, вооружение, вторжение, Алексей Арестович, прогноз, советник, война России против Украины, ленд-лиз, контрнаступление
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