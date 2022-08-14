Арестович: Худший сценарий этой войны – возня до следующего лета. Но по итогу мы все равно победим

"Я всегда оптимист... Худший сценарий, который я вижу, – это возня до следующего лета. Но по итогу мы все равно побеждаем. Я не верю в корейский вариант, не верю в стабилизацию фронта. Самый худший сценарий – это почему-то нам не удалось контрнаступление, мы стали в позиционную войну, постояли зиму в позиционке, получили за это время западное вооружение и военную технику, включая авиацию и более сложные комплексы", – сказал Арестович.
Он подчеркнул, что американский "ленд-лиз же еще не заработал".
"Он с 1 октября только заработает. И потом, весной, [Вооруженные силы Украины] вынесли их в одну калитку – и все", – заявил советник главы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов прогнозировал в июне, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.
По данным Генштаба ВСУ на 13 августа, Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 43,4 тыс. российских оккупантов (+200 за последние сутки).