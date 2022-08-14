ВСУ ночью ударили по Антоновскому мосту, чтобы "закрепить его статус как непроездного"

Видео ударов по мосту опубликовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
По словам Гуменюк, мост атаковали, чтобы окончательно "закрепить его статус как непроездного".
"Мы продолжаем огневой контроль над транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, так как имеем четкое намерение помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередной "жест доброй воли" в нужном нам направлении", – сказала Гуменюк.
Отвечая на вопрос удалось ли ВСУ повредить все стационарные каналы поставок тяжелого вооружения оккупантов с левого на правый берег Днепра в Херсонской области, Гуменюк сказала: "Да, это значит, что тяжелая техника и перевозка запасов боеприпасов чрезвычайно затруднены вплоть до невозможности. Мы продолжаем уточнять все результаты и когда получим абсолютную оценку, в т.ч. экспертную, для понимания того, что эти артерии уже не могут использоваться, то сообщим об этом".
По ее словам, сейчас руководящий состав военных подразделений оккупантов, которые находятся на Правобережье, используют "остатки транспортных путей" для собственной эвакуации на левый берег Днепра.
"Для рядового личного состава это значит, что им приходится оставаться на месте и принимать волю судьбы. Украина – гуманитарная страна и придерживается норм международного гуманитарного права, поэтому в плену им будет лучше, чем даже при возвращении в собственную страну", – подытожила Гуменюк.
Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.
В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.
О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.
26 июля Гуменюк подтвердила, что ВСУ повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.
В ночь на 27 июля украинские военные ночью нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк.
По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.
Ночью 8 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам, сообщила Гуменюк.