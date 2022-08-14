ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

"Нашей армейской авиацией нанесены два удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе, а ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уменьшено оккупационное войско на 15 рашистов, один танк Т-72 и еще четыре единицы бронированной и автомобильной техники. В Музыковке и Новой Каховке уничтожены два склада вражеских боеприпасов", – говорится в сообщении.

Окончательные потери войск РФ доразведываются, отметили в пресс-центре.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА рассказали 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.