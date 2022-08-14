ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ ударили по российским складам на юге
ВСУ ударили по российским складам на юге
Фото: EPA

Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов в Музыковке и Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" 14 августа в Facebook.

"Нашей армейской авиацией нанесены два удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе, а ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уменьшено оккупационное войско на 15 рашистов, один танк Т-72 и еще четыре единицы бронированной и автомобильной техники. В Музыковке и Новой Каховке уничтожены два склада вражеских боеприпасов", – говорится в сообщении.

Окончательные потери войск РФ доразведываются, отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/467195038329613/

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА рассказали 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, боеприпасы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Алеся БАЦМАН
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (388954)
2
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (115574)
3
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (83782)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (81474)
5
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (79529)
6
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (51841)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (26406)
8
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (24367)
 
 
 
 