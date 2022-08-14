Глава военной разведки Великобритании не ожидает "решительных сдвигов" на юге Украины в ближайшие месяцы

Оккупанты испытывают значительное давление со стороны ВСУ в Херсонской области, отметил Хокенхалл Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом он сказал в комментарии BBC, опубликованном 13 августа.

В то же время, по мнению Хокенхалла, "будут контратаки и контрнаступления".

Россия, по словам Хокенхалла, явно пытается накопить дополнительные силы после значительных потерь в войне против Украины.

Ей также приходится передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг, где оккупанты испытывают значительное давление со стороны ВСУ в Херсонской области.

При этом нереально ожидать "решительных сдвигов" на юге Украины в ближайшие месяцы, добавил глава военной разведки Соединенного Королевства.

Хокенхалл прогнозирует длительный конфликт в Украине.

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