Глава военной разведки Великобритании не ожидает "решительных сдвигов" на юге Украины в ближайшие месяцы

Об этом он сказал в комментарии BBC, опубликованном 13 августа.
В то же время, по мнению Хокенхалла, "будут контратаки и контрнаступления".
Россия, по словам Хокенхалла, явно пытается накопить дополнительные силы после значительных потерь в войне против Украины.
Ей также приходится передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг, где оккупанты испытывают значительное давление со стороны ВСУ в Херсонской области.
При этом нереально ожидать "решительных сдвигов" на юге Украины в ближайшие месяцы, добавил глава военной разведки Соединенного Королевства.
Хокенхалл прогнозирует длительный конфликт в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил днем, что весь руководящий состав российских войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.