За сутки авиация врага на юге Украины провела 14 атак, но безрезультатно – ОК "Юг"

Оккупанты на юге пытались улучшить свое тактическое положение, но, благодаря действиям украинских военных, не преуспели Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

В течение дня при поддержке артиллерии и авиации оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение и вели штурмы в направлении Новогригоровки и Белогорки.

"Не преуспевая на суше, враг продолжал применять авиацию по позициям наших подразделений. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными", – сообщили в командовании.

Авиация Вооруженных сил Украины, в свою очередь, поразила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов возле Новопетровки и Максимовки.

Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 23 оккупантов, 152-мм пушку-гаубицу, семь единиц бронированной и автомобильной техники.

В Сухом Ставке Херсонской области уничтожили вражеский пункт снабжения боеприпасами.

"Окончательные потери врага доразведываются", – добавили в сводке.

В Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья Крыма. На боевом дежурстве оставлены два ракетных носителя с 16 "Калибрами" наготове.

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