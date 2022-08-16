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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки авиация врага на юге Украины провела 14 атак, но безрезультатно – ОК "Юг"

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Оккупанты на юге пытались улучшить свое тактическое положение, но, благодаря действиям украинских военных, не преуспели
Оккупанты на юге пытались улучшить свое тактическое положение, но, благодаря действиям украинских военных, не преуспели
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

За сутки 15 августа в операционной зоне командования ВСУ "Юг" уничтожено 23 российских оккупанта, восемь единиц вооружения и техники и пункт снабжения боеприпасами. Об этом говорится в сводке командования по итогам дня.

В течение дня при поддержке артиллерии и авиации оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение и вели штурмы в направлении Новогригоровки и Белогорки. 

"Не преуспевая на суше, враг продолжал применять авиацию по позициям наших подразделений. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными", – сообщили в командовании. 

Авиация Вооруженных сил Украины, в свою очередь,  поразила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов возле Новопетровки и Максимовки.

Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 23 оккупантов, 152-мм пушку-гаубицу, семь единиц бронированной и автомобильной техники.

В Сухом Ставке Херсонской области уничтожили вражеский пункт снабжения боеприпасами.

"Окончательные потери врага доразведываются", – добавили в сводке. 

В Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья Крыма. На боевом дежурстве оставлены два ракетных носителя с 16 "Калибрами" наготове.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1737258473297190/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил днем, что весь руководящий состав российских войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.

Теги: авиация, Херсонская область, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины
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