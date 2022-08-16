За сутки авиация врага на юге Украины провела 14 атак, но безрезультатно – ОК "Юг"

В течение дня при поддержке артиллерии и авиации оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение и вели штурмы в направлении Новогригоровки и Белогорки.
"Не преуспевая на суше, враг продолжал применять авиацию по позициям наших подразделений. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными", – сообщили в командовании.
Авиация Вооруженных сил Украины, в свою очередь, поразила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов возле Новопетровки и Максимовки.
Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 23 оккупантов, 152-мм пушку-гаубицу, семь единиц бронированной и автомобильной техники.
В Сухом Ставке Херсонской области уничтожили вражеский пункт снабжения боеприпасами.
"Окончательные потери врага доразведываются", – добавили в сводке.
В Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья Крыма. На боевом дежурстве оставлены два ракетных носителя с 16 "Калибрами" наготове.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил днем, что весь руководящий состав российских войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.