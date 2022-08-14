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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Антоновский мост в военном плане оккупанты уже использовать не смогут – замглавы Херсонского облсовета

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В ночь на 14 августа ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту
В ночь на 14 августа ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту
Фото: wikimedia.org

Несмотря на попытки российских оккупантов отремонтировать Антоновский мост на временно оккупированной территории Херсонской области, его невозможно использовать даже как пешую переправу.

Об этом 14 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский.

"Даже как пешую переправу – это будет большой риск для людей, если бы они открыли этот мост вообще. Он закрыт для людей, они не подпускают гражданских к этому мосту сегодня. Там уже большое количество повреждений, и после каждого очередного удара ВСУ по нему это все накапливается", – сказал первый замглавы Херсонского облсовета.

По словам Соболевского, оккупанты пытались делать "какой-то ремонт" Антоновского моста.

"Но весь ремонт – это снять поврежденное покрытие, положить туда бетонную плиту и закрыть новым дорожным покрытием... Орки уже понимают, что ВСУ в любое время могут эти ремонтные работы остановить, – отметил замглавы облсовета. – Я уверен, что этот мост в военном плане орки уже использовать не смогут".

В ночь на 14 августа ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Он был атакован, чтобы окончательно "закрепить его статус как непроездного", пояснили в оперативном командовании "Юг" ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.

26 июля спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

В ночь на 27 июля украинские военные ночью нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк.

По словам бывшего врио главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.

Ночью 8 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам, сообщила Гуменюк.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, ремонт, мост, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, облсовет, российские оккупанты, Юрий Соболевский
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