Антоновский мост в военном плане оккупанты уже использовать не смогут – замглавы Херсонского облсовета

Об этом 14 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский.

"Даже как пешую переправу – это будет большой риск для людей, если бы они открыли этот мост вообще. Он закрыт для людей, они не подпускают гражданских к этому мосту сегодня. Там уже большое количество повреждений, и после каждого очередного удара ВСУ по нему это все накапливается", – сказал первый замглавы Херсонского облсовета.

По словам Соболевского, оккупанты пытались делать "какой-то ремонт" Антоновского моста.

"Но весь ремонт – это снять поврежденное покрытие, положить туда бетонную плиту и закрыть новым дорожным покрытием... Орки уже понимают, что ВСУ в любое время могут эти ремонтные работы остановить, – отметил замглавы облсовета. – Я уверен, что этот мост в военном плане орки уже использовать не смогут".

В ночь на 14 августа ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Он был атакован, чтобы окончательно "закрепить его статус как непроездного", пояснили в оперативном командовании "Юг" ВСУ.

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