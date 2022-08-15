Оккупанты ночью повредили еще одно учебное заведение в Николаеве, обвалилась часть здания

По словам мэра, в результате обстрела обрушилась часть здания. Также повреждения получила гостиница на окраине города.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Также россияне в течение суток 14 августа продолжали обстреливать Николаевскую область. В ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома, сельскохозяйственные постройки, гаражи, гостиница и школа, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В частности, под обстрелы попали села Котлярово, Широкое, Поляна.
"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей поселка городского типа Березнеговатого и сел Висунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – добавил Ким.
По его словам, в Вознесенском и Первомайском районах сутки прошли относительно спокойно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.