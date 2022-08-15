Оккупанты ночью повредили еще одно учебное заведение в Николаеве, обвалилась часть здания

По словам мэра, в результате обстрела обрушилась часть здания. Также повреждения получила гостиница на окраине города.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Также россияне в течение суток 14 августа продолжали обстреливать Николаевскую область. В ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома, сельскохозяйственные постройки, гаражи, гостиница и школа, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В частности, под обстрелы попали села Котлярово, Широкое, Поляна.

"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей поселка городского типа Березнеговатого и сел Висунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – добавил Ким.

По его словам, в Вознесенском и Первомайском районах сутки прошли относительно спокойно.

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