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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью повредили еще одно учебное заведение в Николаеве, обвалилась часть здания

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Ночью оккупанты обстреляли Николаев
Ночью оккупанты обстреляли Николаев
Фото: /nikvesti.com (иллюстративное)

Российские оккупанты этой ночью повредили очередное учебное заведение в Николаеве. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

По словам мэра, в результате обстрела обрушилась часть здания. Также повреждения получила гостиница на окраине города.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Также россияне в течение суток 14 августа продолжали обстреливать Николаевскую область. В ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома, сельскохозяйственные постройки, гаражи, гостиница и школа, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В частности, под обстрелы попали села Котлярово, Широкое, Поляна. 

"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей поселка городского типа Березнеговатого и сел Висунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – добавил Ким.

По его словам, в Вознесенском и Первомайском районах сутки прошли относительно спокойно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Теги: Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, Виталий Ким
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