Оккупанты с начала войны нанесли ущерб Николаеву почти на 790 млн грн, в результате обстрелов погибли 132 человека – мэр

Об этом 7 августа в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 – не подлежат восстановлению)", – написал городской голова.

Кроме жилья в Николаеве повреждено 209 объектов инфраструктуры, среди которых:

49 учебных заведений;

44 объекта коммунальной собственности;

20 заведений культуры;

17 заведений здравоохранения;

15 спортивных объектов;

четыре заведения социальной защиты;

60 других объектов (учреждения, аптеки, частные предприятия).

"С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе восемь детей)", – рассказал Сенкевич.

Он добавил, что в ночь на 7 августа оккупанты обстреляли Николаев трижды: около 4.00, а затем в 5.00 и 6.30.

"Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города", – резюмировал Сенкевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)