Оккупанты с начала войны нанесли ущерб Николаеву почти на 790 млн грн, в результате обстрелов погибли 132 человека – мэр

Об этом 7 августа в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"В результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 – не подлежат восстановлению)", – написал городской голова.
Кроме жилья в Николаеве повреждено 209 объектов инфраструктуры, среди которых:
"С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе восемь детей)", – рассказал Сенкевич.
Он добавил, что в ночь на 7 августа оккупанты обстреляли Николаев трижды: около 4.00, а затем в 5.00 и 6.30.
"Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города", – резюмировал Сенкевич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.