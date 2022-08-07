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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с начала войны нанесли ущерб Николаеву почти на 790 млн грн, в результате обстрелов погибли 132 человека – мэр

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В результате обстрелов оккупантов 132 николаевца погибли, 619 получили ранения разной степени тяжести, отметил Сенкевич
В результате обстрелов оккупантов 132 николаевца погибли, 619 получили ранения разной степени тяжести, отметил Сенкевич 
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн грн.

Об этом 7 августа в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 – не подлежат восстановлению)", – написал городской голова.

Кроме жилья в Николаеве повреждено 209 объектов инфраструктуры, среди которых:

  • 49 учебных заведений;
  • 44 объекта коммунальной собственности;
  • 20 заведений культуры;
  • 17 заведений здравоохранения;
  • 15 спортивных объектов;
  • четыре заведения социальной защиты;
  • 60 других объектов (учреждения, аптеки, частные предприятия).

"С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе восемь детей)", – рассказал Сенкевич.

Он добавил, что в ночь на 7 августа оккупанты обстреляли Николаев трижды: около 4.00, а затем в 5.00 и 6.30.

"Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города", – резюмировал Сенкевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/pfbid02vS3jXkVhSt2b1BVEhqnhsZNq6i46J4hA7ARPEivbbwgqBuCGkMHQ7UATz7RTiYjLl

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

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