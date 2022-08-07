Оккупанты в ночь на 7 августа обстреливали промышленные предприятия в окрестностях Николаева – Ким

"Утром 7 августа около 4.00 враг обстреливал промышленные предприятия в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

6 августа оккупанты обстреливали Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган".

"Ориентировочно в 16.05 враг пытался уничтожить объекты промышленной инфраструктуры. Без жертв", – сообщил Ким.

Контекст:

После нападения на Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Алексаедра Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.