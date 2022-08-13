Россияне вечером обстреляли ракетами Николаев, есть пострадавший – мэр

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Около 20.00 Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Пока известно об одном раненом", – написал городской голова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.