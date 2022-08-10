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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия ночью обстреляла Николаев из "Смерча". Три человека ранены, среди них 13-летняя девочка – ОВА

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Николаев и другие города и села Николаевской области под постоянными обстрелами оккупантов
Николаев и другие города и села Николаевской области – под постоянными обстрелами оккупантов
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook (архив)

Ночью 10 августа около 1.40 россияне обстреляли Николаев реактивными снарядами из РСЗО "Смерч". Об этом сообщили утром в Facebook Николаевской областной военной администрации.

"По предварительной информации, три человека ранены. Среди них 13-летняя девочка", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены жилые дома. Также попадания были по территории предприятия, складским помещениям и автобазе. Подробная информация уточняется.

В ОВА сообщили, что днем 9 августа оккупанты обстреливали село Шевченково и поселок Луч – повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов села Константиновка были пожары на территориях, прилегающих к жилым домам. Также горели из-за обстрелов поля рядом с селами Широкое и Поляна. Люди не пострадали.

Ночью 10 августа село Шевченково снова подверглось обстрелам.

Во второй половине дня 9 августа и ночью 10 августа были обстреляны населенные пункты Галицыновской общины. Повреждены жилые дома и горел лес в Галицыновском лесном урочище.

"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – добавили в ОВА.

https://www.facebook.com/mykoda/posts/pfbid0zdomj2t8Wzp3f2VuE47EHfKDukjySZyuj2Qze1o1U3VozRsqu92AQjgnf7b2ZDfRl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Теги: Николаев, Константиновка, раненые, Николаевская область, РСЗО, РСЗО Смерч, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие
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