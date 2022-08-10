Россия ночью обстреляла Николаев из "Смерча". Три человека ранены, среди них 13-летняя девочка – ОВА

Николаев и другие города и села Николаевской области – под постоянными обстрелами оккупантов Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook (архив)

"По предварительной информации, три человека ранены. Среди них 13-летняя девочка", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены жилые дома. Также попадания были по территории предприятия, складским помещениям и автобазе. Подробная информация уточняется.

В ОВА сообщили, что днем 9 августа оккупанты обстреливали село Шевченково и поселок Луч – повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов села Константиновка были пожары на территориях, прилегающих к жилым домам. Также горели из-за обстрелов поля рядом с селами Широкое и Поляна. Люди не пострадали.

Ночью 10 августа село Шевченково снова подверглось обстрелам.

Во второй половине дня 9 августа и ночью 10 августа были обстреляны населенные пункты Галицыновской общины. Повреждены жилые дома и горел лес в Галицыновском лесном урочище.



"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – добавили в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)