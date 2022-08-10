Россия ночью обстреляла Николаев из "Смерча". Три человека ранены, среди них 13-летняя девочка – ОВА

"По предварительной информации, три человека ранены. Среди них 13-летняя девочка", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены жилые дома. Также попадания были по территории предприятия, складским помещениям и автобазе. Подробная информация уточняется.
В ОВА сообщили, что днем 9 августа оккупанты обстреливали село Шевченково и поселок Луч – повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов села Константиновка были пожары на территориях, прилегающих к жилым домам. Также горели из-за обстрелов поля рядом с селами Широкое и Поляна. Люди не пострадали.
Ночью 10 августа село Шевченково снова подверглось обстрелам.
Во второй половине дня 9 августа и ночью 10 августа были обстреляны населенные пункты Галицыновской общины. Повреждены жилые дома и горел лес в Галицыновском лесном урочище.
"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – добавили в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.