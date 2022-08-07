  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео

"Місто гідність має.
Миколаїв.
Країну всю захищає.
Миколаїв.
Знову прилітає.
Серце калатає.
Сирена завиває.
Вибухи лунають.
Але Миколаїв –
Це місто, яке не здолають", – поется в одном из куплетов песни.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Алексаедра Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.