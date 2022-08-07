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07 августа, 2022
 
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"Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео

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Spiv Brativ: Країну всю захищає Миколаїв
Spiv Brativ: Країну всю захищає Миколаїв
Фото: spiv_brativ / Instagram

Украинская группа Spiv Brativ 5 августа опубликовала на своем канале в YouTube презентовала клип на песню, посвященную обстреливаемому российскими оккупанатами Николаеву.

"Місто гідність має.
Миколаїв.
Країну всю захищає.
Миколаїв.
Знову прилітає.
Серце калатає.
Сирена завиває.
Вибухи лунають.
Але Миколаїв –
Це місто, яке не здолають", – поется в одном из куплетов песни. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Spiv Brativ / YouTube
Контекст:

После нападения на Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Алексаедра Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Теги: музыка, Николаев, обстрелы, клип, война России против Украины, Spiv Brativ
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