  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео

"Місто гідність має.

Миколаїв.

Країну всю захищає.

Миколаїв.

Знову прилітає.

Серце калатає.

Сирена завиває.

Вибухи лунають.

Але Миколаїв –

Це місто, яке не здолають", – поется в одном из куплетов песни.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После нападения на Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Алексаедра Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.