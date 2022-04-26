  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос Країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео

"Москва" згоріла і втонула, "Москва" пішла на корм акулам", – начинается песня.

В ней рассказывается о затоплении российского военного корабля "Москва" и отмечается, что и сам город Москва, столица РФ, повторит его участь.

"Зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм: одна пішла на дно, і друга піде заодно!" – пообещали музыканты.

Они проиллюстрировали композицию бумажными фигурками корабля и пылающего Кремля. Также они показали коробок спичек с изображением казака, а на пальцы надели миниатюрные красные ботинки и "станцевали" гопак.

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Видео: Spiv Brativ / YouTube

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