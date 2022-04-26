Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2022
 
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"Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос Країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео

 
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Судьбу крейсера "Москва" и одноименного города показали с помощью бумажных декораций
Судьбу крейсера "Москва" и одноименного города показали с помощью бумажных декораций
Скриншот: Spiv Brativ / YouTube

Украинская группа Spiv Brativ, участники шоу "Голос Країни 12" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Maskva.

"Москва" згоріла і втонула, "Москва" пішла на корм акулам", – начинается песня.

В ней рассказывается о затоплении российского военного корабля "Москва" и отмечается, что и сам город Москва, столица РФ, повторит его участь.

"Зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм: одна пішла на дно, і друга піде заодно!" – пообещали музыканты.

Они проиллюстрировали композицию бумажными фигурками корабля и пылающего Кремля. Также они показали коробок спичек с изображением казака, а на пальцы надели миниатюрные красные ботинки и "станцевали" гопак.

ВИДЕО
Видео: Spiv Brativ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара"

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Минобороны РФ сперва заявляло, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

16 апреля Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером и "встречу с экипажем", но на венке была надпись: "Кораблю и морякам". Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.

Теги: Россия, Украина, музыка, война, Москва, видео, война России против Украины, шоу, музыкант, песня, Spiv Brativ
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