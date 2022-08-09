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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Марченко: Комендантский час в Николаеве прошел очень удачно, хорошо почистили город

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Марченко: Выходные прошли не просто так
Марченко: Выходные прошли не просто так
Фото: Dmitry Marchenko / Facebook

Длительный комендантский час в Николаеве прошел "очень удачно". Об этом заявил генерал-майор Дмитрий Марченко в эфире канала "Київ" 8 августа.

"Были задержаны около 400 человек с подтверждением об их действиях, которые свидетельствуют, что они передавали ценную информацию той стороне. Я пока не могу об этом говорить, но комендантский час прошел очень удачно, почистили очень хорошо город", – сказал он.

Марченко отметил, что, кроме коллаборантов, во время комендантского часа выявили ряд других правонарушений.

"Выходные прошли не просто так", – добавил он.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Комендантский час в Николаеве был введен 5 августа в 23.00 и продлился до 5.00 8 августа. Глава ОВА Виталий Ким сообщал, что город закрывают "для отлова коллаборантов и предателей", которые помогают российским оккупантам. Местным жителям было разрешено гулять с детьми и выгуливать собак возле дома.

8 августа Ким сообщал, что за время комендантского часа, который действовал в Николаеве с 5-го по 8 августа, в городе были задержаны пять человек, находившихся в розыске. Также правоохранительные органы зарегистрировали около 20 уголовных производств.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, комендантский час, Дмитрий Марченко
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