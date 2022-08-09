Генерал Марченко: Комендантский час в Николаеве прошел очень удачно, хорошо почистили город

"Были задержаны около 400 человек с подтверждением об их действиях, которые свидетельствуют, что они передавали ценную информацию той стороне. Я пока не могу об этом говорить, но комендантский час прошел очень удачно, почистили очень хорошо город", – сказал он.

Марченко отметил, что, кроме коллаборантов, во время комендантского часа выявили ряд других правонарушений.

"Выходные прошли не просто так", – добавил он.