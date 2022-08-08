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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты утром обстреляли Николаев

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Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля с первого дня полномасштабного вторжения в Украину
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты утром 8 августа обстреляли Николаев. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Около 4.30 враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", – написал Ким.

По данным оперативного командования "Юг", накануне российские захватчики обстреляли Корабельный район Николаева из тяжелой ствольной артиллерии калибра 152 мм. Пострадавших и жертв нет.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1012950379374222/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты
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