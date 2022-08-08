Российские оккупанты утром обстреляли Николаев

"Около 4.30 враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", – написал Ким.

По данным оперативного командования "Юг", накануне российские захватчики обстреляли Корабельный район Николаева из тяжелой ствольной артиллерии калибра 152 мм. Пострадавших и жертв нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.