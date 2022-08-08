"Это того стоило". Ким рассказал о результатах трехдневного комендантского часа в Николаеве

"Прошу прощения за неудобства, которые были на тех выходных, но это того стоило. Правоохранительные органы зарегистрировали около 20 производств. Поймали пять человек, которые были в розыске. Нашли оборудование, которое регистрировало фейковые аккаунты", – заявил Ким.

По его словам, в ходе трехдневного комендантского часа удалось "разобраться с еще одной группой, которая теперь не будет мешать".

"Русскоязычные не расстреляны, не заминировано ничего, никто не нападал ни на Баштанку, ни на Николаев – все это, как в начале войны, россияне начинают раскачивать для того, чтобы прикрывать свои действия", – сообщил глава Николаевской ОВА.