ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это того стоило". Ким рассказал о результатах трехдневного комендантского часа в Николаеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ким: Русскоязычные не расстреляны, ничего не заминировано
Ким: Русскоязычные не расстреляны, ничего не заминировано
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

За время комендантского часа, который действовал в Николаеве с 5-го по 8 августа, в городе были задержаны пять человек, находившихся в розыске. Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил 8 августа в Telegram.

"Прошу прощения за неудобства, которые были на тех выходных, но это того стоило. Правоохранительные органы зарегистрировали около 20 производств. Поймали пять человек, которые были в розыске. Нашли оборудование, которое регистрировало фейковые аккаунты", – заявил Ким.

По его словам, в ходе трехдневного комендантского часа удалось "разобраться с еще одной группой, которая теперь не будет мешать".

"Русскоязычные не расстреляны, не заминировано ничего, никто не нападал ни на Баштанку, ни на Николаев – все это, как в начале войны, россияне начинают раскачивать для того, чтобы прикрывать свои действия", – сообщил глава Николаевской ОВА.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Комендантский час в Николаеве был введен 5 августа в 23.00 и продлился до 5.00 8 августа. Глава ОВА сообщал, что город закрывают "для отлова коллаборантов и предателей", которые помогают российским оккупантам. Местным жителям было разрешено гулять с детьми и выгуливать собак возле дома. 

Теги: Николаев, комендантский час, российская агрессия, война России против Украины, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой, засветив декольте
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой, засветив декольте
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
Как выглядела Ротару в юности. Могилевская обнародовала редкое фото
Как выглядела Ротару в юности. Могилевская обнародовала редкое фото
49-летняя Клум в миниатюрном бикини снялась в полный рост. Видео
49-летняя Клум в миниатюрном бикини снялась в полный рост. Видео
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (71612) G
2
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (59750)
3
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (51224)
4
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (31507)
5
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (28324)
6
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (17884)
7
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать" (15077)
8
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни (14503)
 
 
 
 