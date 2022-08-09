Оккупанты с утра обстреляли окрестности Николаева

Накануне, 8 августа, россияне также обстреляли село Шевченково, село Галицыново, территорию за пределами села Поляна. Никто не пострадал, но загорелись поля. Кроме того, в результате попадания боеприпасов в Галицыновском лесном урочище загорелись лес и хвойная подстилка.

Ночью 9 августа около 3.00 под обстрелы попал поселок Березнеговатое. Повреждены жилые дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

"Город Николаев: утром 9 августа около 7.00 враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", – говорится в сообщении.

Также этим утром под обстрелами было село Лиманы. Оккупанты попали преимущественно по окрестностям села. Последствия уточняются.

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