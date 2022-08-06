Оккупанты вновь обстреливают Николаевскую область. Погибла женщина, еще пять человек ранены

"Обстрелы почти по всей линии столкновения вдоль границ Николаевской и Херсонской областей", – написала она.

В частности, россияне били из артиллерии по поселку Березнеговатое. Там погибла пенсионерка, всю жизнь проработавшая медсестрой. Еще пять человек получили ранения.

5 августа оккупанты обстреляли Корабельный район Николаева. Один человек погиб, известно о 22 раненых, среди которых 13-летний подросток. По информации Замазеевой на 6 августа, он остается в крайне тяжелом состоянии.

В ночь на 6 августа россияне нанесли ракетные удары по Николаеву, тяжело ранены два человека. Под обстрелы попали и населенные пункты в области: прилеты зафиксированы в Шевченковской, Первомайской, Галицыновской, Широковской и Березнеговатской общинах. Зафиксированы разрушения жилых домов и пожары в лесах и на полях.