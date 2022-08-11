Число погибших в результате российского обстрела остановки транспорта в Николаеве возросло до восьми

В больнице умер еще один пострадавший от обстрела Фото: fakty.com.ua

По его словам, 8 августа в больнице скончался 58-летний мужчина.

"Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью", – написал Сенкевич.

Он уточнил, что всего в результате обстрела 29 июля в Николаеве погибли восемь человек.

Оккупанты утром 29 июля обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева, снаряды упали рядом с остановкой. Сразу после обстрела было известно о пяти погибших и 14 раненых, позднее мэр сообщил, что двое мужчин умерли в больнице, а всего за медицинской помощью обратились 19 человек.