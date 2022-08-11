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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате российского обстрела остановки транспорта в Николаеве возросло до восьми

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В больнице умер еще один пострадавший от обстрела
В больнице умер еще один пострадавший от обстрела
Фото: fakty.com.ua

Количество погибших в результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве, совершенного российскими оккупантами 29 июля, возросло до восьми человек. Об этом сообщил в Telegram 10 августа мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, 8 августа в больнице скончался 58-летний мужчина.

"Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью", – написал Сенкевич.

Он уточнил, что всего в результате обстрела 29 июля в Николаеве погибли восемь человек.

Оккупанты утром 29 июля обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева, снаряды упали рядом с остановкой. Сразу после обстрела было известно о пяти погибших и 14 раненых, позднее мэр сообщил, что двое мужчин умерли в больнице, а всего за медицинской помощью обратились 19 человек.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, погибшие
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