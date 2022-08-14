Оккупанты обстреляли Березнеговатое в Николаевской области, погиб мирный житель – ГСЧС

"14 августа в результате ракетных обстрелов российских оккупантов разрушен одноэтажный жилой дом в пгт Березнеговатое Березнеговатской территориальной общины Баштанского района", – говорится в сообщении.

Вследствие обстрела погиб мирный житель, его тело деблокировали из-под завалов.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра города Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.