Ким заявил, что они с генералом Марченко не будут комментировать ситуацию на юге "до определенного результата"

По его словам, Марченко, который весной руководил обороной Николаева, "на месте, в городе-герое Николаеве, работает".

"Чем занимается – говорить не могу и не надо, потому что это вредит. За Дмитрия Александровича скажу: комментариев не будет в ближайшее время – до определенных результатов. А потом выйдем на связь", – сказал Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генерал-майор Марченко с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину и до апреля отвечал за оборону Николаева и всего южнобугского направления. Потом он был переведен на другой участок фронта.

Как тогда рассказал Ким в интервью "Голосу Америки", Марченко нужен для выполнения более важных военных задач. "Те задачи, которые перед ним стояли в Николаевской области, он выполнил отлично", – сказал руководитель ОВА.

В конце июля стало известно, что Марченко вернулся в Николаевскую область для "усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных сил".

В интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 августа, Марченко отметил, что Украина будет освобождать Крым военным путем, а для этого нужно уничтожить Крымский мост. Марченко также комментировал освобождение ВСУ Херсона от российских оккупантов. что Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца года.

Деталей он не приводил – аналогичные комментарии о Херсоне давал, в частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, еще более подробные – его коллега Алексей Арестович.

11 августа в Минобороны Украины сообщили, что СБУ ведет следствие в связи с "интервью военного с высоким званием известному изданию, где содержится информация, которая... раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, подготовки, организации ведения боевых действий". Имени военного в ведомстве не назвали.