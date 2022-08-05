Генерал Марченко: Горячая фаза войны однозначно окончится к концу года. Надо – будем вилами оккупантов выгонять

Марченко: Они (россияне) хотят наступать на Николаев. Но я хочу всех успокоить: не надо их бояться, им страшнее, чем нам Скриншот: Тарас Березовец / YouTube

"Они (россияне) хотят наступать на Николаев. Но я хочу всех успокоить: не надо их бояться, им страшнее, чем нам, они тоже боятся. Надо сопротивляться. Будем бить, будем их выгонять, это наша земля. Мы никого не боимся и никого не будем сюда пускать", – отметил Марченко.

По его словам, россиян "загнали палками" на войну в Украину. Поэтому он обратился к оккупантам: "Если вы хотите сдаваться – сдавайтесь, будете жить".

"Долго она (горячая фаза войны) не будет. Ни они не потянут долго, ни мы. Я думаю, что именно горячая фаза закончится до конца года однозначно", – добавил генерал.

На вопрос о том, сможет ли Украина к осени достичь освобождения оккупированных территорий Херсонской области, генерал ответил, что это зависит от поставок вооружения.

"Это зависит, самое главное, дадут ли нам то вооружение, которое обещали наши партнеры. Когда мы будем знать, сколько нам дадут, тогда можно делать каки-то прогнозы. Но мы будем драться с ним или без него. Если надо, мы будем вилами их выгонять", – сказал он.

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Видео: Тарас Березовец / YouTube