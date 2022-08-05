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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Марченко: Горячая фаза войны однозначно окончится к концу года. Надо – будем вилами оккупантов выгонять

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Марченко: Они (россияне) хотят наступать на Николаев. Но я хочу всех успокоить: не надо их бояться, им страшнее, чем нам
Марченко: Они (россияне) хотят наступать на Николаев. Но я хочу всех успокоить: не надо их бояться, им страшнее, чем нам
Скриншот: Тарас Березовец / YouTube

До конца этого года горячая фаза войны должна закончиться. Сроки освобождения оккупированных территорий зависят от поставок вооружения партнерами. Об этом он сказал в интервью журналисту Тарасу Березовцу, опубликованном 4 августа.

"Они (россияне) хотят наступать на Николаев. Но я хочу всех успокоить: не надо их бояться, им страшнее, чем нам, они тоже боятся. Надо сопротивляться. Будем бить, будем их выгонять, это наша земля. Мы никого не боимся и никого не будем сюда пускать", – отметил Марченко.

По его словам, россиян "загнали палками" на войну в Украину. Поэтому он обратился к оккупантам: "Если вы хотите сдаваться – сдавайтесь, будете жить".

"Долго она (горячая фаза войны) не будет. Ни они не потянут долго, ни мы. Я думаю, что именно горячая фаза закончится до конца года однозначно", – добавил генерал.

На вопрос о том, сможет ли Украина к осени достичь освобождения оккупированных территорий Херсонской области, генерал ответил, что это зависит от поставок вооружения.

"Это зависит, самое главное, дадут ли нам то вооружение, которое обещали наши партнеры. Когда мы будем знать, сколько нам дадут, тогда можно делать каки-то прогнозы. Но мы будем драться с ним или без него. Если надо, мы будем вилами их выгонять", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Тарас Березовец / YouTube
Контекст:

Генерал-майор Марченко с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину и до апреля отвечал за оборону Николаева и всего южнобугского направления. Потом он был переведен на другой участок фронта.

27 июля глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что Марченко возвращается в Николаев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Николаев, война, война России против Украины, Дмитрий Марченко
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