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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 13 августа обстреляли портовую инфраструктуру Николаева из РСЗО "Ураган" – ОК "Юг"

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Оккупанты выпустили три снаряда из РСЗО "Ураган" по портовой инфраструктуре Николаева
Оккупанты выпустили три снаряда из РСЗО "Ураган" по портовой инфраструктуре Николаева
Фото: EPA

Российские оккупанты вечером 13 августа обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч". Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 14 августа.

"Вечером тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела не было.

"А еще через час шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" был нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждены несколько зданий, ранения получило одно гражданское лицо", – сообщили в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/467195038329613/

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram, что оккупанты обстреливали Николаев также около 2.00 14 августа. Подробности он пообещал опубликовать позже.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра города Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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