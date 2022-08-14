Оккупанты 13 августа обстреляли портовую инфраструктуру Николаева из РСЗО "Ураган" – ОК "Юг"

"Вечером тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева", – говорится в сообщении.
Пострадавших в результате обстрела не было.
"А еще через час шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" был нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждены несколько зданий, ранения получило одно гражданское лицо", – сообщили в ОК "Юг".
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram, что оккупанты обстреливали Николаев также около 2.00 14 августа. Подробности он пообещал опубликовать позже.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра города Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.