Оккупанты 13 августа обстреляли портовую инфраструктуру Николаева из РСЗО "Ураган" – ОК "Юг"

Оккупанты выпустили три снаряда из РСЗО "Ураган" по портовой инфраструктуре Николаева Фото: EPA

"Вечером тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела не было.

"А еще через час шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" был нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждены несколько зданий, ранения получило одно гражданское лицо", – сообщили в ОК "Юг".

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram, что оккупанты обстреливали Николаев также около 2.00 14 августа. Подробности он пообещал опубликовать позже.