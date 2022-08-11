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11 августа, 2022
 
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"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий

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Танчинец: Трагедии будут происходить до тех пор, пока мирное население будет оставаться в заложниках у этих ублюдков
Танчинец: Трагедии будут происходить до тех пор, пока мирное население будет оставаться в заложниках у этих ублюдков
Фото: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Facebook

Фронтмен украинской группы "Без обмежень" Сергей Танчинец в интервью Ольге Бутко призвал украинцев, живущих на прифронтовых территориях эвакуироваться, чтобы не мешать ВСУ мстить врагу. Видео разместили 10 августа на YouTube-канале группы "Без обмежень".

"Видите, что даже прилетает по Виннице, которая далеко от фронта. Потому как можно говорить о безопасности в Харькове или Николаеве?! Никак! Оттуда нужно уезжать. Все, у кого есть возможность, должны оттуда уехать", – заявил он.

Танчинец добавил, что людям помогают эвакуироваться, но многие сами не хотят. Например, как отметил музыкант, в Авдеевке Донецкой области еще остается гражданское население.

"Это безответственность и препятствование работе военных. Так нельзя делать. Трагедии будут происходить до тех пор, пока мирное население будет оставаться в заложниках у этих ублюдков. Мирным людям нужно уехать", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Танчинец после начала полномасштабной войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью в пользу ВСУ.

Группа "Без обмежень" дает концерты для гражданского населения Украины, а также для военных.

Жена Танчинца Анна с сыном и дочерью находится в Японии.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Николаев, Винница, война, военные, волонтеры, ВСУ, украинцы, война России против Украины, Без обмежень, население, Сергей Танчинец
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