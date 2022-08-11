"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий

"Видите, что даже прилетает по Виннице, которая далеко от фронта. Потому как можно говорить о безопасности в Харькове или Николаеве?! Никак! Оттуда нужно уезжать. Все, у кого есть возможность, должны оттуда уехать", – заявил он.
Танчинец добавил, что людям помогают эвакуироваться, но многие сами не хотят. Например, как отметил музыкант, в Авдеевке Донецкой области еще остается гражданское население.
"Это безответственность и препятствование работе военных. Так нельзя делать. Трагедии будут происходить до тех пор, пока мирное население будет оставаться в заложниках у этих ублюдков. Мирным людям нужно уехать", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Танчинец после начала полномасштабной войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью в пользу ВСУ.
Группа "Без обмежень" дает концерты для гражданского населения Украины, а также для военных.
Жена Танчинца Анна с сыном и дочерью находится в Японии.