"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война". Каменских нарвалась на критику в сети за пост о войне

"Однажды все станет лишь воспоминанием". Слова, успокаивающие меня и внушающие надежду, что нынешние темные времена однажды останутся в прошлом и только в нашей памяти о нем. А с другой стороны, эти слова вдохновляют жить здесь и сейчас, не дожидаясь лучшего момента. Напоминают, что жизнь нельзя откладывать на потом, потому что каждый ее момент – бесценное сокровище. И однажды она тоже станет воспоминанием. Поэтому двигаемся дальше – впереди много дел", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Для кого-то воспоминания... Таких, как вы... Закрывшихся в других странах. Я вас не виню. И у меня была и есть возможность уехать. Но я не покину своего мужа, свою маму и всех животных. И я не знаю, проснусь ли завтра", – прокомментировала подписчица lidia_chubuk.

"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война… Когда уничтожают целые города, гибнут гражданские… Сколько парней погибло за независимость страны. Это ужас, который я буду нести в себе до конца", – заявила lijilijilijilijil.

"Да, особенно для тех, кто из Мариуполя, – только воспоминание", – отметила mila_mila0504.

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