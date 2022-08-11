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11 августа, 2022
 
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"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война". Каменских нарвалась на критику в сети за пост о войне

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Каменских: Однажды все станет лишь воспоминанием
Каменских: Однажды все станет лишь воспоминанием
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 10 августа опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что нельзя откладывать жизнь на потом, а "темные времена останутся в прошлом".

"Однажды все станет лишь воспоминанием". Слова, успокаивающие меня и внушающие надежду, что нынешние темные времена однажды останутся в прошлом и только в нашей памяти о нем. А с другой стороны, эти слова вдохновляют жить здесь и сейчас, не дожидаясь лучшего момента. Напоминают, что жизнь нельзя откладывать на потом, потому что каждый ее момент – бесценное сокровище. И однажды она тоже станет воспоминанием. Поэтому двигаемся дальше – впереди много дел", – написала она.

"Для кого-то воспоминания... Таких, как вы... Закрывшихся в других странах. Я вас не виню. И у меня была и есть возможность уехать. Но я не покину своего мужа, свою маму и всех животных. И я не знаю, проснусь ли завтра", – прокомментировала подписчица lidia_chubuk.

"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война… Когда уничтожают целые города, гибнут гражданские… Сколько парней погибло за независимость страны. Это ужас, который я буду нести в себе до конца", – заявила lijilijilijilijil.

"Да, особенно для тех, кто из Мариуполя, – только воспоминание", – отметила mila_mila0504.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.

Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: Россия, Украина, Испания, война, украинцы, война России против Украины, Настя Каменских, Потап, певица
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