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11 августа, 2022
 
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"Обласканный солнцами". Галкин показал лицо вблизи. Видео

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Галкин: В октябре приеду в Испанию
Галкин: В октябре приеду в Испанию
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 10 августа разместил на своей странице в Instagram ролик, в котором сообщил о грядущих концертах в Испании.

"7 октября -- Марбелья, 9 октября – Аликанте, 10 октября – Барселона", – написал он.

В ролике Галкин предстал в салоне автомобиля. Он снял селфи-видео, в котором показал лицо крупным планом. Шоумен напел песню на испанском языке.

"В октябре приеду в Испанию", – сказал он.

"Обласканный солнцами", – прокомментировала подписчица lev_albina.

"Солнечный человек", – написала dianabeilinson.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Россия, Украина, Израиль, Испания, концерт, солнце, видео, селфи, Максим Галкин, автомобиль, ролик, шоумен
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