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11 августа, 2022
 
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"Такие эмоции запоминаются навсегда". Матвиенко с мужем и детьми покатались на лошадях. Фото

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Матвиенко: Невероятный день
Матвиенко: Невероятный день
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 10 августа в Instagram показала, как провела время с мужем, украинским певцом Арсеном Мирзояном и дочерьми Ниной и Ульяной.

Певица с семьей покаталась на лошадях.

"Невероятный день. Такие эмоции запоминаются навсегда", – написала она.

Контекст:

Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году. Имени ее отца артистка не называет. Известно, что они расстались в 2008 году.

В 2017 году Матвиенко вышла замуж за коллегу Мирзояна. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию. В начале августа певица вернулась в Украину.

Мирзоян оставался в Украине все время. Он занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Украина, Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян, певица, певец, фото, муж, лошади
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