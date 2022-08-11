"Такие эмоции запоминаются навсегда". Матвиенко с мужем и детьми покатались на лошадях. Фото

Певица с семьей покаталась на лошадях.

"Невероятный день. Такие эмоции запоминаются навсегда", – написала она.

Контекст:

Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году. Имени ее отца артистка не называет. Известно, что они расстались в 2008 году.

В 2017 году Матвиенко вышла замуж за коллегу Мирзояна. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию. В начале августа певица вернулась в Украину.

Мирзоян оставался в Украине все время. Он занимается волонтерской деятельностью.