Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов

Квиткова выбрала модель купальника с высокими вырезами на бедрах и бюстгальтером в виде двух треугольников.

8 августа Квиткова обнародовала в Instagram Stories свое архивное фото, сделанное за день до родов, 12 июля 2021 года. Она сообщила, что ее вес тогда составлял 83 кг, при том что до беременности она весила 53–54 кг.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

17 июля Квиткова заявила, что выезжает из Украины. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша).