"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили

Балерина позировала с открытой бутылкой просекко в руке.
"В кадре не хватает моей любимой клубнички. Вам как больше нравится? Цветное фото или черно-белое?" – спросила она.
Балерина отметила, что ее фотографировала Елена Голицина.
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Пользователи сети прокомментировали снимок.
"Без бутылки никуда. И смешно, и грустно одновременно", – написала kosolapiki_68.
"Вульгарщина", – заявила svitlanataranchenko.
"Так заретушировать фото, что от Волочковой там ничего и не осталось! Так себе фотограф! Правда, волочковскую пошлость и безвкусие подчеркнуть удалось!" – написала florivis822.
"С бухлом. Все ок", – отметила nik.eleonora.
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.
Подписчики балерины уже замечали, что она, вероятно, неравнодушна к алкоголю.