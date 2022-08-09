"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили

Балерина позировала с открытой бутылкой просекко в руке.

"В кадре не хватает моей любимой клубнички. Вам как больше нравится? Цветное фото или черно-белое?" – спросила она.

Балерина отметила, что ее фотографировала Елена Голицина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Пользователи сети прокомментировали снимок.

"Без бутылки никуда. И смешно, и грустно одновременно", – написала kosolapiki_68.

"Вульгарщина", – заявила svitlanataranchenko.

"Так заретушировать фото, что от Волочковой там ничего и не осталось! Так себе фотограф! Правда, волочковскую пошлость и безвкусие подчеркнуть удалось!" – написала florivis822.

"С бухлом. Все ок", – отметила nik.eleonora.