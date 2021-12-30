"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото

"С наступающим!" – поздравила подписчиков 45-летняя балерина.
"Поздравляют не с таким взглядом!" – возмутилась в комментариях serafima53.
"Да, словно проклинает всех завистников", – согласилась krtanya1508.
"Приняла уже, Настюш?" – поинтересовалась olgasamoenko.
"Хмельная лебедушка", – написала oksanaguseva4444.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).