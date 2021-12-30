Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2021
 
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"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото

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"Поздравляет, словно проклинает", оставили комментарий пользователи сети под новым снимком Анастасии Волочковой
"Поздравляет, словно проклинает", – оставили комментарий пользователи сети под новым снимком Анастасии Волочковой
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова 30 декабря запостила в Instagram свое домашнее фото. На снимке она в красном спортивном костюме сидит на диване, скрестив ноги.

"С наступающим!" – поздравила подписчиков 45-летняя балерина.

"Поздравляют не с таким взглядом!" – возмутилась в комментариях serafima53.

"Да, словно проклинает всех завистников", – согласилась krtanya1508.

"Приняла уже, Настюш?" – поинтересовалась olgasamoenko.

"Хмельная лебедушка", – написала oksanaguseva4444.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, фото
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