"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото

"С наступающим!" – поздравила подписчиков 45-летняя балерина.

"Поздравляют не с таким взглядом!" – возмутилась в комментариях serafima53.

"Да, словно проклинает всех завистников", – согласилась krtanya1508.

"Приняла уже, Настюш?" – поинтересовалась olgasamoenko.

"Хмельная лебедушка", – написала oksanaguseva4444.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).