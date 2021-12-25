"Пописала под елочку – и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку

"Счастливого Рождества", – подписала она фото на английском языке, допустив ошибку в написании слова "merry".

"Английский, который мы заслужили", – прокомментировала mariam_valevskaya.

"Неужели нельзя помыть голову с утра и укладку сделать? Засрaнка", – написала evi756345.

"Пописала под елочку – и беги домой, а то холодно", – оставил свой комментарий zheniaovchinnikov68.

"Она на ноги цветочные горшки надела?" – спросила a.apelmonov.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.