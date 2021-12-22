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22 декабря, 2021
 
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"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке

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Волочкова: Валенки были бы мне самой удобной обувью
Волочкова: Валенки были бы мне самой удобной обувью
Фото: flakon.beauty.msk / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 22 декабря опубликовала в Instagram снимки, которые были сделаны после одного из ее выступлений.

На заглавном фото балерина позирует в балетной пачке, сидя на полу с расставленными босыми ногами, а на втором снимке крупным планом запечатлены ступни ног.

"После невероятной физической нагрузки, после пуант валенки были бы мне самой удобной обувью", – написала артистка.

"Коленки желательно свести вместе", – написали пользователи сети.

"Фу, гадость какая", – не оценили откровенные фото артистки подписчики.

"Ноги трудяги", – поддержали Волочкову поклонники.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театреПосле 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

В ноябре российская актриса Анна Калашникова заявила, что Волочкова любит употреблять алкоголь и не скрывает этого.

Теги: концерт, Анастасия Волочкова, балерина, ноги
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