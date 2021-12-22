"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке

На заглавном фото балерина позирует в балетной пачке, сидя на полу с расставленными босыми ногами, а на втором снимке крупным планом запечатлены ступни ног.
"После невероятной физической нагрузки, после пуант валенки были бы мне самой удобной обувью", – написала артистка.
"Коленки желательно свести вместе", – написали пользователи сети.
"Фу, гадость какая", – не оценили откровенные фото артистки подписчики.
"Ноги трудяги", – поддержали Волочкову поклонники.
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Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.
В ноябре российская актриса Анна Калашникова заявила, что Волочкова любит употреблять алкоголь и не скрывает этого.