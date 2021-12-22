"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке

Волочкова: Валенки были бы мне самой удобной обувью Фото: flakon.beauty.msk / Instagram

На заглавном фото балерина позирует в балетной пачке, сидя на полу с расставленными босыми ногами, а на втором снимке крупным планом запечатлены ступни ног.

"После невероятной физической нагрузки, после пуант валенки были бы мне самой удобной обувью", – написала артистка.

"Коленки желательно свести вместе", – написали пользователи сети.

"Фу, гадость какая", – не оценили откровенные фото артистки подписчики.

"Ноги трудяги", – поддержали Волочкову поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)