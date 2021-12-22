"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике

Гоций позирует перед камерой, установленной на уровне живота, в слитном купальнике с анималистическим принтом и высокими вырезами в зоне бикини.

Модель сперва энергично крутит бедрами, стоя очень близко к объективу, а затем вприпрыжку удаляется к морю.

"Кисуля такая", – оценили ролик подписчики модели.

"Эти ноги", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii)