  "Без нее клипа не было бы". В новом видео "Бумбокс" снялась модель Гоций. Видео

Режиссер клипа Стас Гуренко отметил, что новая видеоработа является завершением трилогии, в которую входят клипы "ДШ" и "Ангела".

"Это история, как отношения с любимым человеком – какими бы они ни были, оставляют на нас следы. И получив этот опыт, мы несем его с собой. Иногда человек появляется в жизни другого как поддержка, иногда как испытание, которое не каждый способен пройти", – отметил Гуренко.

Гоций на своей странице в Instagram, анонсируя премьеру, отметила, что это была ее первая съемка как актрисы.

"Без нее клипа не было бы. И он был бы совсем другим без наших чемпионов, фехтовальщиков Влады и Владимира Станкевича. Влада и Владимир играли в сценах фехтования и показали, как ведут себя настоящие чемпионы – без капризов, без топанья ножкой, они несколько часов ждали своего выхода и выложились по полной", – рассказал фронтмен группы Андрей Хлывнюк.

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