Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой

5 ноября в Шевченковском суде Киева состоялось слушание о разводе Хлывнюка. Журналисты утверждают, что инициатором развода была Копылова.

При этом ни Хлывнюк, ни Копылова на заседание не приехали. Они передали соответствующие документы в суд, чтобы дело рассмотрели без них.

Официально пара не комментировала развод, но на странице Хлывнюка в Facebook в строчке о семейном положении написано: "Разведен".

Скриншот: Андрій Хливнюк / Facebook

Впервые о расставании пары стало известно в феврале этого года. Тогда журналистка "1+1" Соломия Витвицкая на камеру попросила у Хлывнюка комментарий на эту тему. Тот раздраженно ответил, что это не ее дело, и отказался отвечать на вопрос. Видео было опубликовано в Telegram.