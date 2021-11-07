Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой

5 ноября в Шевченковском суде Киева состоялось слушание о разводе Хлывнюка. Журналисты утверждают, что инициатором развода была Копылова.
При этом ни Хлывнюк, ни Копылова на заседание не приехали. Они передали соответствующие документы в суд, чтобы дело рассмотрели без них.
Официально пара не комментировала развод, но на странице Хлывнюка в Facebook в строчке о семейном положении написано: "Разведен".
Впервые о расставании пары стало известно в феврале этого года. Тогда журналистка "1+1" Соломия Витвицкая на камеру попросила у Хлывнюка комментарий на эту тему. Тот раздраженно ответил, что это не ее дело, и отказался отвечать на вопрос. Видео было опубликовано в Telegram.
Хлывнюк – украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс". С Копыловой он поженился в 2010 году. У пары двое детей – сын Иван (2010) и дочь Александра (2013).