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07 ноября, 2021
 
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Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой

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Хлывнюк свой развод пока не комментирует
Хлывнюк свой развод пока не комментирует
Фото: andriihorolski / Instagram

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк развелся с арт-директором издательства "Основи" Анной Копыловой. Об этом 5 ноября сообщил телеканал "1+1".

5 ноября в Шевченковском суде Киева состоялось слушание о разводе Хлывнюка. Журналисты утверждают, что инициатором развода была Копылова.

При этом ни Хлывнюк, ни Копылова на заседание не приехали. Они передали соответствующие документы в суд, чтобы дело рассмотрели без них.

Официально пара не комментировала развод, но на странице Хлывнюка в Facebook в строчке о семейном положении написано: "Разведен".

Скриншот: Андрій Хливнюк / Facebook
Скриншот: Андрій Хливнюк / Facebook

Впервые о расставании пары стало известно в феврале этого года. Тогда журналистка "1+1" Соломия Витвицкая на камеру попросила у Хлывнюка комментарий на эту тему. Тот раздраженно ответил, что это не ее дело, и отказался отвечать на вопрос. Видео было опубликовано в Telegram.

Контекст:

Хлывнюк – украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс". С Копыловой он поженился в 2010 году. У пары двое детей – сын Иван (2010) и дочь Александра (2013).

Теги: Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Соломия Витвицкая, развод
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