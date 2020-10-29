"Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
Украинская группа "Бумбокс" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Ангела" из репертуара коллектива "Крихітка". В ролике фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк предстал с обнаженным торсом. "За период от написания песни к изданию клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, весомых настолько, что можно было бы спрятать их в тело этого клипа и в натюрморты, которые мы использовали там. Некоторые очень прямолинейные, над некоторыми придется "постопкадрить" тем, кому это интересно, и подумать, почему это, откуда это, либо к к каким событиям приурочено", – рассказал Хлывнюк. Режиссер клипа "Ангела" Стас Гуренко заявил, что каждый предмет в клипе имеет свое значение. "Вся команда, от оператора к художнику-постановщику вдохновлялась голландскими и испанскими натюрмортами XVI–XVII веков. Даже на этапе коррекции мы сидели с альбомом Хуана ван дер Хамена, заимствуя из его работ конкретные цветовые и экспозиционные решения", – признался он.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.