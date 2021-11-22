Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
Новости

Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком

 
|
Гоций о Хлывнюке: Он абсолютный социофоб и просто не любит выносить свои отношения на общее обозрение
Гоций о Хлывнюке: Он абсолютный социофоб и просто не любит выносить свои отношения на общее обозрение
Фото: nataliiagotsii / Instagram

Украинская модель Наталья Гоций в интервью программе "Світське життя", которая 21 ноября вышла на "1+1", заявила, что на момент их знакомства экс-возлюбленный, фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк уже был свободен.

"Можно допустить, что именно ты стала причиной развода Хлывнюка?" – спросила у модели ведущая передачи Катя Осадчая.

"Нет, нельзя. Насколько я знаю, они разошлись с женой за год до того, как мы познакомились. Он абсолютный социофоб и просто не любит выносить свои отношения на общее обозрение", – заявила модель.

По словам Гоций, сейчас они с Хлывнюком расстались.  

"У него концерты, у меня много контрактов в Европе. Это реально мешает отношениям", – заявила Гоций.

Модель не исключила, что в будущем они смогут возобновить отношения.

"Мы решили, что берем паузу", – резюмировала она. 

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Хлывнюк – украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс". 5 ноября стало известно, что он развелся с женой, арт-директором издательства "Основы" Анной Копыловой. Пара зарегистрировала брак в 2010 году. У Хлывнюка и Копыловой есть двое детей – сын Иван (2010) и дочь Александра (2013).

Впервые о расставании пары стало известно в феврале этого года. Тогда журналистка "1+1" Соломия Витвицкая на камеру попросила у Хлывнюка комментарий на эту тему. Тот раздраженно ответил, что это не ее дело, и отказался отвечать на вопрос. Видео было опубликовано в Telegram.

Ранее Гоций была замужем за Русланом Нижником. У пары есть двое сыновей. 

Гоций снялась в последнем клипе группы "Бумбокс", премьера которого состоялась 19 ноября. По словам Хлывнюка, без нее эта видеоработа не состоялась бы. 

Теги: Бумбокс, Андрей Хлывнюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Мое сердце". 48-летняя Клум показала небритую подмышку мужа на интимном фото
"Мое сердце". 48-летняя Клум показала небритую подмышку мужа на интимном фото
"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью
"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью
  "У тебя в сисях метафан". Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео
  "У тебя в сисях метафан". Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео
"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье
"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье
  Брежнева в ультрамини перепела хит "ВИА Гры", который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео
  Брежнева в ультрамини перепела хит "ВИА Гры", который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео
"Тянет его за яйца", "Огромная ошибка Наташи". Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын
"Тянет его за яйца", "Огромная ошибка Наташи". Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS