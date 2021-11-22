  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком

Гоций о Хлывнюке: Он абсолютный социофоб и просто не любит выносить свои отношения на общее обозрение Фото: nataliiagotsii / Instagram

"Можно допустить, что именно ты стала причиной развода Хлывнюка?" – спросила у модели ведущая передачи Катя Осадчая.

"Нет, нельзя. Насколько я знаю, они разошлись с женой за год до того, как мы познакомились. Он абсолютный социофоб и просто не любит выносить свои отношения на общее обозрение", – заявила модель.

По словам Гоций, сейчас они с Хлывнюком расстались.

"У него концерты, у меня много контрактов в Европе. Это реально мешает отношениям", – заявила Гоций.

Модель не исключила, что в будущем они смогут возобновить отношения.

"Мы решили, что берем паузу", – резюмировала она.

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Видео: Світське життя / YouTube