  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком

"Можно допустить, что именно ты стала причиной развода Хлывнюка?" – спросила у модели ведущая передачи Катя Осадчая.
"Нет, нельзя. Насколько я знаю, они разошлись с женой за год до того, как мы познакомились. Он абсолютный социофоб и просто не любит выносить свои отношения на общее обозрение", – заявила модель.
По словам Гоций, сейчас они с Хлывнюком расстались.
"У него концерты, у меня много контрактов в Европе. Это реально мешает отношениям", – заявила Гоций.
Модель не исключила, что в будущем они смогут возобновить отношения.
"Мы решили, что берем паузу", – резюмировала она.
Хлывнюк – украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс". 5 ноября стало известно, что он развелся с женой, арт-директором издательства "Основы" Анной Копыловой. Пара зарегистрировала брак в 2010 году. У Хлывнюка и Копыловой есть двое детей – сын Иван (2010) и дочь Александра (2013).
Впервые о расставании пары стало известно в феврале этого года. Тогда журналистка "1+1" Соломия Витвицкая на камеру попросила у Хлывнюка комментарий на эту тему. Тот раздраженно ответил, что это не ее дело, и отказался отвечать на вопрос. Видео было опубликовано в Telegram.
Ранее Гоций была замужем за Русланом Нижником. У пары есть двое сыновей.
Гоций снялась в последнем клипе группы "Бумбокс", премьера которого состоялась 19 ноября. По словам Хлывнюка, без нее эта видеоработа не состоялась бы.