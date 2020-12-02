Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2020
 
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Продюсер "Бумбокса" рассказал, как группа зарабатывает во время карантина

По словам продюсера украинской группы "Бумбокс" Алексея Согомонова, 85% прибыли музыкальному коллективу обеспечивали концерты.

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Продюсер "Бумбокса" рассказал, что коллектив ведет переговоры с рекламодателями, чтобы заработать во время пандемии
Продюсер "Бумбокса" рассказал, что коллектив ведет переговоры с рекламодателями, чтобы заработать во время пандемии
Фото: Сергей Войченко / Facebook

Продюсер украинской группы "Бумбокс" Алексей Согомонов в интервью изданию "The Village Україна" назвал ситуацию, в которой оказалась музыкальная индустрия из-за пандемии коронавируса, катастрофической.

Он отметил, что для их группы выручка от проведения концертов обеспечивала порядка 85% от общего доходов, а остальную часть составляет роялти и прибыль от продаж песен для кино и телевидения.

Согомонов подчеркнул, что сейчас коллектив ведет переговоры с различными рекламодателями, чтобы иметь возможность зарабатывать и на рекламе.

Продюсер рассказал, что для оптимизации расходов во время карантина они отказались от аренды офисного помещения, но не стали сокращать штат. 

Комментируя проведение концертов в условиях пандемии, Согомонов подчеркнул, что коллектив не станет давать концерты, если это будет запрещено.

При этом он заявил, что "Бумбокс" и организаторы их концерта, который состоялся 13 ноября во Львове, готовы будут заплатить штраф, если такое решение будет принято после того, как полиция составила протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятиязакрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны, запретив в том числе работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга, работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале, а также проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек. 

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) все развлекательные заведения должны были быть закрыты.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Теги: Украина, Бумбокс, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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