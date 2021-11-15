"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"

По словам Калашниковой, в начале ноября она была ведущей на мероприятии, которое проходило в Турции с участием Волочковой, и видела, как ведет себя балерина.

"Волочкова была как приглашенная звезда. Для нее поездка была больше отдыхом. Нельзя сказать, что она перенапрягалась и тяжело пахала. Может быть, перебрала и от алкоголя стало плохо. Вела себя немножко странно. Вокруг нее очень много мужчин крутилось. Люди обеспеченные, может, кто-то понравился Насте", – заявила Клашникова.

Ведущая отметила, что спустя какое-то время Волочкова выехала из отеля. Авторы передачи, ссылаясь на слова Калашниковой, утверждают, что ее выгнали.

"Выехала. Начала грубить людям, причем были дети. Для Насти там был отдых. На каждом шагу наливают – невозможно отказаться. У Насти там еще много всяких друзей. Смотрю, куча предложений, и она на них просто откликалась. Настя не скрывает, что любит алкоголь. И все это знают, мне кажется", – подчеркнула Калашникова.