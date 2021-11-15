Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
Новости

"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова в начале ноября отдыхала в Турции
Волочкова в начале ноября отдыхала в Турции
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская актриса и модель Анна Калашникова заявила, что российская балерина Анастасия Волочкова не скрывает, что любит употреблять алкогольные напитки. Об этом Калашникова рассказала в программе "Ты не поверишь", которая 13 ноября вышла на канале НТВ.

По словам Калашниковой, в начале ноября она была ведущей на мероприятии, которое проходило в Турции с участием Волочковой, и видела, как ведет себя балерина.

"Волочкова была как приглашенная звезда. Для нее поездка была больше отдыхом. Нельзя сказать, что она перенапрягалась и тяжело пахала. Может быть, перебрала и от алкоголя стало плохо. Вела себя немножко странно. Вокруг нее очень много мужчин крутилось. Люди обеспеченные, может, кто-то понравился Насте", – заявила Клашникова.

Ведущая отметила, что спустя какое-то время Волочкова выехала из отеля. Авторы передачи, ссылаясь на слова Калашниковой, утверждают, что ее выгнали.

"Выехала. Начала грубить людям, причем были дети. Для Насти там был отдых. На каждом шагу наливают – невозможно отказаться. У Насти там еще много всяких друзей. Смотрю, куча предложений, и она на них просто откликалась. Настя не скрывает, что любит алкоголь. И все это знают, мне кажется", – подчеркнула Калашникова.

Контекст:

В конце октября Волочкова сообщила, что находится на отдыхе в Турции. Вскоре в сети появились ролики, на которых балерина была запечатлена во время отдыха в турецком ресторане, а сама она хвасталась шопингом.

После серии новых фото, на которых Волочкова демонстрировала в Турции шпагат, ее подписчики заподозрили, что балерина злоупотребляет алкоголем.

Теги: Турция, алкоголь, Анастасия Волочкова, скандал, Анна Калашникова, балерина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
Дмитрий ГОРДОН
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке
Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке
"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"
"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"
48-летняя Хайди Клум топлес снялась на фоне рассвета на острове Миконос
48-летняя Хайди Клум топлес снялась на фоне рассвета на острове Миконос
  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути
Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте
Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"
Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини
"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног
"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног
"Королева красоты". 39-летняя Мейхер в одежде с прозрачными вставками показала растяжку
"Королева красоты". 39-летняя Мейхер в одежде с прозрачными вставками показала растяжку
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS