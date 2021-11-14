"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"

Что такое "балетная баня", никто из подписчиков Волочковой, судя по комментариям, так и не понял Фото: scourier_ru / Instagram

"Моя любимая домашняя балетная русская баня. Я всегда сочетаю парную с ледяной водой. Мои любимые веники – канадский дуб и пихта. А новые анисовые плетеные коврики для меня изготовили мастера из Полтавы", – подписала фото Волочкова.

"А как это "балетная баня?" – переспросила в комментариях _svet_y_.

"А где шпагат?" – поинтересовался _scorpion_091181.

"Уберите детей от экрана", – предупредила irma02_d.

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