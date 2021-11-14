Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2021
 
Новости

"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Что такое "балетная баня", никто из подписчиков Волочковой, судя по комментариям, так и не понял
Что такое "балетная баня", никто из подписчиков Волочковой, судя по комментариям, так и не понял
Фото: scourier_ru / Instagram

Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова 14 ноября запостила в Instagram свое фото из бани. На снимке 45-летняя артистка позирует голышом, прикрыв интимное место руками, а грудь – веником. За ее спиной видны вырезанные на стене фигурки балерин.

"Моя любимая домашняя балетная русская баня. Я всегда сочетаю парную с ледяной водой. Мои любимые веники – канадский дуб и пихта. А новые анисовые плетеные коврики для меня изготовили мастера из Полтавы", – подписала фото Волочкова.

"А как это "балетная баня?" – переспросила в комментариях _svet_y_.

"А где шпагат?" – поинтересовался _scorpion_091181.

"Уберите детей от экрана", – предупредила irma02_d.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, фото, баня
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
Дмитрий ГОРДОН
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Джамала прогулялась по руинам Помпей в кожаном мини-платье и колготах в сетку
Джамала прогулялась по руинам Помпей в кожаном мини-платье и колготах в сетку
"Чуть светлее Кардашян". Блондинка Леся Никитюк сменила цвет волос
"Чуть светлее Кардашян". Блондинка Леся Никитюк сменила цвет волос
"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети?" Дорофеева для TikTok-ролика ударила Дантеса между ног
"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети?" Дорофеева для TikTok-ролика ударила Дантеса между ног
"Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело". Стужук ответила на упреки в размере ее плавок
"Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело". Стужук ответила на упреки в размере ее плавок
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
"Следующее слово "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Следующее слово – "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS