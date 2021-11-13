"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"

По словам Волочковой, после этой процедуры "ногтишек хватает на полтора месяца" Фото: scourier_ru / Instagram

В ролике 45-летняя балерина сидит в пижаме на специальном столике и произносит: "Ой, дорогие друзья, происходят чудеса во время этого локдауна и пандемий. Теперь девочки из моего любимого ногтевого сервиса приезжают на дом".

Волочкова заверила, что после этой процедуры "ногтишек хватает на полтора месяца".

"А сейчас я уже чувствую себя спящей красавицей, и вообще это нереально. Вот так, лежа, ножки, ручки и еще и реснички, и бровки – все вместе в одном флаконе", – говорит балерина, укладываясь на столик.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

За пару часов видео набрало больше 30 тыс. лайков.

"Похоже на выезд "скорой", – прокомментировала ruchkina876.

"Так вот он, автор бровей", – предположила malysheva3647.

"Как-то все жеманно, плохая вы актриса", – написала yael197573.