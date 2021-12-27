"Страх божий", "Берегись, Наташа перья удалит". Переодетая в Деда Мороза Волочкова снялась в обнимку со стриптизером Тарзаном

Волочкова: Сегодня я в роли Деда Мороза Фото: volochkova_art / Instagram

Волочкова позирует в кресле, обнимая сидящих рядом артистов за колени.

"Сегодня я в роли Деда Мороза", – подписала фото Волочкова. Она отметила, что снимок был сделан во время съемок передачи "Давай поженимся" на российском "Первом канале".

"Кошмар", – отреагировали в сети на фото балерины с артистами.

"Страх божий", – написали подписчики.

"Берегись! Наташа оставшиеся перья удалит", – прокомментировали фолловеры.

"Шура, беги от них", – обратились к певцу пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)