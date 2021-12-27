"Страх божий", "Берегись, Наташа перья удалит". Переодетая в Деда Мороза Волочкова снялась в обнимку со стриптизером Тарзаном

Волочкова позирует в кресле, обнимая сидящих рядом артистов за колени.
"Сегодня я в роли Деда Мороза", – подписала фото Волочкова. Она отметила, что снимок был сделан во время съемок передачи "Давай поженимся" на российском "Первом канале".
"Кошмар", – отреагировали в сети на фото балерины с артистами.
"Страх божий", – написали подписчики.
"Берегись! Наташа оставшиеся перья удалит", – прокомментировали фолловеры.
"Шура, беги от них", – обратились к певцу пользователи сети.
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Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.
В ноябре российская актриса Анна Калашникова заявила, что Волочкова любит употреблять алкоголь и не скрывает этого.