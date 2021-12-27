"Что ты такое забористое куришь?" Волочкова в мини-платье с глубоким декольте надела "парик жениха"

"В парике жениха", – подписала снимок 45-летняя балерина.

За полчаса ее пост набрал больше 3 тыс. лайков.

"Красивая!" – прокомментировала пост braginaspbbalet.

"Что за лапша на голове?" – удивилась alinokalinka_.

"Что ты такое забористое куришь?" – спросила glikeria1917.

"Ваш жених – нестандартный мужчина, носит женские парики?" – поинтересовалась ivannikova8399.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).