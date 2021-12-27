Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
Новости

"Что ты такое забористое куришь?" Волочкова в мини-платье с глубоким декольте надела "парик жениха"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
45-летняя Волочкова показала свое новое фото, которое удивило часть ее подписчиков в соцсети
45-летняя Волочкова показала свое новое фото, которое удивило часть ее подписчиков в соцсети
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова 27 декабря запостила в Instagram свое фото в черном мини-платье с глубоким декольте и в парике с длинными белыми локонами.

"В парике жениха", – подписала снимок 45-летняя балерина.

За полчаса ее пост набрал больше 3 тыс. лайков.

"Красивая!" – прокомментировала пост braginaspbbalet.

"Что за лапша на голове?" – удивилась alinokalinka_.

"Что ты такое забористое куришь?" – спросила glikeria1917.

"Ваш жених – нестандартный мужчина, носит женские парики?" – поинтересовалась ivannikova8399.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, фото, жених, декольте, парик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ты же бактерии привезешь домой!" Ребрик рассказала, как семья реагирует на ее откровенные сцены на экране
  "Ты же бактерии привезешь домой!" Ребрик рассказала, как семья реагирует на ее откровенные сцены на экране
"Что ты такое забористое куришь?" Волочкова в мини-платье с глубоким декольте надела "парик жениха"
"Что ты такое забористое куришь?" Волочкова в мини-платье с глубоким декольте надела "парик жениха"
"Как нежно", "О мой бог!" Жена футболиста Пятова, мама четырех детей, снялась голой на Мальдивах
"Как нежно", "О мой бог!" Жена футболиста Пятова, мама четырех детей, снялась голой на Мальдивах
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье
  "Я застеснялась". Данилко обнял Каменских за ягодицы. Видео
  "Я застеснялась". Данилко обнял Каменских за ягодицы. Видео
  "Все знают, что я сама всегда накрываю". Ирина Билык поделилась рецептом фирменного новогоднего салата
  "Все знают, что я сама всегда накрываю". Ирина Билык поделилась рецептом фирменного новогоднего салата
  "Бухал и дрался". 55-летняя Ирина Салтыкова рассказала, почему развелась с первым мужем – известным певцом
  "Бухал и дрался". 55-летняя Ирина Салтыкова рассказала, почему развелась с первым мужем – известным певцом
"Страх божий", "Берегись, Наташа перья удалит". Волочкова снялась в обнимку со стриптизером Тарзаном
"Страх божий", "Берегись, Наташа перья удалит". Волочкова снялась в обнимку со стриптизером Тарзаном
"Какие милые". 35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал своих родителей
"Какие милые". 35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал своих родителей
"Вульгарщина", "Это что за тигрица?" Лобода развела ноги и засветила грудь в откровенном декольте
"Вульгарщина", "Это что за тигрица?" Лобода развела ноги и засветила грудь в откровенном декольте
  Лилия Ребрик озвучила свой самый большой гонорар и показала, что на него купила
  Лилия Ребрик озвучила свой самый большой гонорар и показала, что на него купила
"Тело богини". Гоций похвасталась фигурой в бикини
"Тело богини". Гоций похвасталась фигурой в бикини
"Не нужно дразнить", "Рыба моей мечты". Астафьева снялась в чулках и с удочкой в руке
"Не нужно дразнить", "Рыба моей мечты". Астафьева снялась в чулках и с удочкой в руке
  "Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину
  "Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину
"Такие мурзики". Онуфрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Мальдивах
"Такие мурзики". Онуфрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Мальдивах
  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"
  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS