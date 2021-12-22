У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото

На снимке ребенок запечатлен на руках у отца, а сама Николаева в это время лежит на кушетке под капельницей.

"Боже, у меня есть сын", – подписала она фото, отметив, что родила 21 декабря. Николаева не написала, как они с Вдовиным назвали ребенка.

Для Николаевой новорожденный стал первенцем, а у Вдовина от разных отношений есть четверо детей, в том числе 16-летняя дочь Ариадна, матерью которой является Волочкова.

Ариадне пятый ребенок отца приходится единокровным братом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Nikolaeva (@elenanika)